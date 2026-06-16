Dos victorias y otros dos podios para el equipo de Escuelas de Promesal en Segovia

El equipo de escuelas del Club Ciclista Promesal protagonizó una jornada excepcional en la séptima prueba de la Copa de Castilla y León de Escuelas de Ciclismo, disputada este fin de semana en el circuito de la Biblioteca Municipal de Segovia. La escuadra salmantina firmó una destacada actuación colectiva, sumando dos victorias, un segundo puesto y un tercer puesto, además de varios resultados de mérito que reflejan el gran trabajo realizado por sus jóvenes corredores.

Publicidad Publicidad

En la categoría de los más pequeños, Lucas Tittica completó una gran carrera para finalizar en una meritoria quinta posición. Por su parte, su compañera María Luis se alzó con la victoria en la categoría femenina, demostrando una vez más su talento y competitividad.

En la categoría de principiantes, Aiur Martín logró subir al podio tras conseguir una brillante tercera posición, mientras que su compañero Miguel Ángel Luis cruzó la línea de meta en noveno lugar, completando una sólida actuación del equipo.

En la categoría alevín, Enzo García volvió a firmar una brillante segunda posición. El corredor salmantino se mantuvo en los puestos de cabeza durante toda la prueba, protagonizando una carrera muy sólida y competitiva que le permitió subir al segundo escalón del podio tras un gran esfuerzo.

La alegría llegó también en la categoría reina, donde Guillermo Alonso volvió a confirmar su magnífico estado de forma imponiéndose con autoridad y consiguiendo una nueva victoria para el Caja Rural Salamanca EKT Promesas. Además, Marcos Ramos firmó un meritorio Top 10, resultado que premia su esfuerzo y progresión durante la temporada.

La jornada de Segovia deja un balance muy positivo para el conjunto salmantino, que continúa consolidándose como una de las referencias del ciclismo de formación en Castilla y León. Estos resultados son el reflejo del trabajo diario, la constancia y el sacrificio de unos jóvenes corredores que siguen creciendo tanto deportiva como personalmente.