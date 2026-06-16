Naiara Cuadrado obtiene el cinturón negro

La Federación de Judo de Castilla y León convocó un nuevo sistema de acceso a cinturón negro de judo con una serie de jornadas de formación en el Centro de Alto Rendimiento en Valladolid. El resultado de inscripciones superó los 80 participante con nueve jornadas de dos y tres horas. Los aspirantes necesitaban hacer un mínimo de 18 horas.

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Cerrada la temporada el pasado 6 de junio, el resultado fue de 58 nuevos cinturones Negros 1º DAN, más los que se presentaron por el examen anual convocado por la Federación que fueron 19 para C.N. 1º dan, 4 para C.N. 2º dan y 3 para C. N. 3º dan.