Subvenciones de 12.000 euros dirigidas a fomentar el autoempleo de los jóvenes en Castilla y León

El importe de esta subvención es de 12.000 euros y está dirigido a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior, incluidas aquellas que formen parte de una entidad sin personalidad jurídica, que se hayan establecido por cuenta propia y estén dadas de alta como trabajadoras autónomas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la Mutualidad de un Colegio Profesional, dentro del período comprendido entre el 2 de septiembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026.