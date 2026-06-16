Continúa el reparto gratuito de bolsas compostables biodegradables como parte de la campaña informativa sobre los contenedores marrones

Continúa en Salamanca el reparto gratuito de bolsa compostables biodegradables como parte de la campaña informativa sobre los contenedores marrones.
El reparto de estas bolsas tendrá lugar este martes de 10:00 a 12:30 horas en la avenida de Campoamor con el paseo del Rollo, junto al Museo del Comercio; el 17 de junio, a la misma hora, en la Puerta de Zamora; y el 18 de junio en la Plaza de España, junto a la parada de taxi. También, respondiendo a un breve cuestionario se participará en un sorteo de 100 cubos marrones para los domicilios.
Bajo el lema ‘La separación que nos une’, el Ayuntamiento de Salamanca informa a los ciudadanos sobre los depósitos para materia orgánica, que "facilitan el proceso de reciclaje para obtener energía y contribuyen a reducir la contaminación al separar mejor todos los residuos que se depositaban solo en el contenedor gris".