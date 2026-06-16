Continúa el reparto gratuito de bolsas compostables biodegradables como parte de la campaña informativa sobre los contenedores marrones

El reparto de estas bolsas tendrá lugar este martes de 10:00 a 12:30 horas en la avenida de Campoamor con el paseo del Rollo, junto al Museo del Comercio; el 17 de junio, a la misma hora, en la Puerta de Zamora; y el 18 de junio en la Plaza de España, junto a la parada de taxi. También, respondiendo a un breve cuestionario se participará en un sorteo de 100 cubos marrones para los domicilios.