Kevin García, tercera incorporación del Ciudad Rodrigo CF

El Ciudad Rodrigo CF sigue anunciando jugadores para su próxima temporada. El club notificó primero las renovaciones y en los últimos días ha oficializado algunos fichajes. Al regreso de José Manuel Mateos y el fichaje de Sergio Santos se une Kevin García.

Publicidad Publicidad

El jugador, de la absoluta confianza de Astu, es un futbolista que se mueve por el frente de ataque y cuenta con experiencia en Tercera División.