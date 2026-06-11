Kevin García, tercera incorporación del Ciudad Rodrigo CF

El Ciudad Rodrigo CF sigue anunciando jugadores para su próxima temporada. El club notificó primero las renovaciones y en los últimos días ha oficializado algunos fichajes. Al regreso de José Manuel Mateos y el fichaje de Sergio Santos se une Kevin García.
El jugador, de la absoluta confianza de Astu, es un futbolista que se mueve por el frente de ataque y cuenta con experiencia en Tercera División.
“Kevin puede jugar en cualquiera de los dos extremos. Proviene del Ribert, equipo al que recaló en invierno (por lesión) y que ha ascendido a Regional. Tiene mucha experiencia en Tercera en equipos como el Tropezón y Vimenor, de Cantabria; Santa Marta y, donde empezó la temporada pasada, el Villaralbo”, aseguran desde la entidad mirobrigense.