Domi seguirá una campaña más en el Salamanca FS

Domi fue una de las caras nuevas del Salamanca FS en la pasada campaña. Llegó avalado por Chema Sánchez y su rendimiento no pudo ser mejor a las órdenes del técnico charro. Ahora, el club renueva al jugador para la próxima temporada.
“Hay jugadores que marcan goles, y hay jugadores que dejan huella. Domi representa los valores de este club: trabajo, compromiso, constancia y superación. Tras superar obstáculos y luchar cada día por seguir creciendo, hoy disfruta del fruto de su esfuerzo, convirtiéndose en una referencia dentro y fuera de la pista. Estamos orgullosos de seguir contando contigo una temporada más”, aseguran desde el Salamanca Fútbol Sala.
El futbolista se une al capitán Sergio Hernández como las primeras renovaciones del Salamanca FS para la próxima temporada.