Domi seguirá una campaña más en el Salamanca FS

Domi fue una de las caras nuevas del Salamanca FS en la pasada campaña. Llegó avalado por Chema Sánchez y su rendimiento no pudo ser mejor a las órdenes del técnico charro. Ahora, el club renueva al jugador para la próxima temporada.

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“Hay jugadores que marcan goles, y hay jugadores que dejan huella. Domi representa los valores de este club: trabajo, compromiso, constancia y superación. Tras superar obstáculos y luchar cada día por seguir creciendo, hoy disfruta del fruto de su esfuerzo, convirtiéndose en una referencia dentro y fuera de la pista. Estamos orgullosos de seguir contando contigo una temporada más”, aseguran desde el Salamanca Fútbol Sala.