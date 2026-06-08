El Béjar Industrial renueva una temporada más a Elices

David Elices es uno de los bastiones del Béjar Industrial. El veterano centrocampista renueva una campaña más con el conjunto de la ciudad textil y aportará su experiencia y su excelente balón parado en la Regional de Aficionados.

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“Aunque la lesión le mantiene fuera del terreno de juego por ahora, su compromiso con el equipo sigue siendo el mismo de siempre, sigue sumando dentro y fuera del campo y apoyando a sus compañeros y trabajando para volver”, aseguran desde el Béjar Industrial.

El club textil cuenta con otros cinco jugadores además de Elices. Rivi tendrá en su plantel a Íñigo, Francés, Aladje, Marco y Carlitos.