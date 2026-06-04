Íñigo y Francés renuevan con el Béjar Industrial

El Béjar Industrial ha renovado a dos de sus puntales de la pasada campaña. Rivi volverá a contar en el verde con dos jugadores muy importantes en su esquema: Íñigo y Francés.

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“Garantía de gol, compromiso y trabajo. Tras una temporada espectacular viendo portería contraria una y otra vez. Su talento y determinación seguirán impulsándonos hacia nuestros objetivos”, expresan desde el equipo textil respecto al delantero, que anotó siete tantos.

Francés fue uno de los habituales en la medular del Béjar Industrial y jugó 28 partidos: “Compromiso, trabajo y ganas de seguir creciendo. Una temporada más defendiendo nuestros colores”.