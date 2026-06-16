Sergio Nicolás, cerca de unirse al Balonmano Romo

El Balonmano Salamanca ha perdido a varios de sus pesos pesados para la próxima temporada con la marcha de Álvaro Carretero, Sebas Elena y Sergio Nicolás de la Cruz.

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Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el propio Sergio Nicolás de la Cruz está cerca de recalar en el Balonmano Romo de Getxo, que milita en el grupo C de Primera Nacional.