El Balonmano Salamanca sufrirá una reestructuración amplia de cara a la próxima temporada. A las marchas ya confirmadas del entrenador Martín Rechimón y Álvaro Carretero, se le unió la despedida como profesional de Sebas Elena.

Ahora, el club ha notificado la marcha de otros dos jugadores. Sergio Nicolás de la Cruz y Alan Scheneider no seguirán la próxima campaña en los ‘hombres de negro’. “Queremos agradecer la entrega y compromiso que han tenido ambos por defender nuestra camiseta y les deseamos la mayor de la suerte en sus respectivos retos”, explican desde el club charro.