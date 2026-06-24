El Club Rítmica Salamanca cierra la temporada autonómica con una brillante cosecha de medallas

El Club Rítmica Salamanca cerró la temporada autonómica por todo lo alto en las finales de la Liga Autonómica de Promesas, Base y Promoción, celebradas este fin de semana en Roa de Duero, donde logró seis títulos autonómicos individuales y una amplia cosecha de medallas.

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Entre los resultados más destacados sobresalió el dominio de las gimnastas salmantinas en categoría cadete Base, con Claudia Siesto proclamándose campeona autonómica, Ruth Roncero subcampeona y Lidia Hernández tercera clasificada, completando un podio íntegramente del club.

También se coronaron campeones autonómicos India Marcos (alevín Base), Álex Redondo (prebenjamín masculino Base), Abril San Martín (prebenjamín Promoción), María Fernanda Gil (benjamín Promoción) y Lucía Pérez (infantil Promoción).

En conjuntos, el equipo juvenil de Promesas logró la medalla de plata autonómica, mientras que los conjuntos alevín y prebenjamín se colgaron el bronce.

Además, dos gimnastas recibieron reconocimientos especiales: María Fernanda Gil obtuvo la mejor nota de Manos Libres del circuito Promoción y Claudia Siesto fue distinguida con el premio a la Elegancia.

Con estos resultados, el Club Rítmica Salamanca confirma su excelente momento deportivo y se consolida como una de las referencias de la gimnasia rítmica autonómica.