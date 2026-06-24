El Salamanca CF UDS ya conoce a sus rivales en un grupo con fuerte presencia madrileña

El Salamanca CF UDS ya tiene configurado su grupo de competición, en el que se medirá a varios equipos de Segunda Federación procedentes de distintas comunidades autónomas.

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El grupo estará formado principalmente por equipos de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran el Navalcarnero, el San Sebastián de los Reyes, el Getafe B y la RSD Alcalá, además del Atlético de Madrid B, que completa la representación madrileña.

Castilla y León también contará con presencia en el grupo, mientras que Castilla-La Mancha será otro de los territorios representados. En este último caso, el Conquense será el único equipo que mantiene su plaza en Segunda Federación, tras una temporada en la que varios clubes han logrado ascender de categoría. Entre ellos destacan el Talavera de la Reina, el Guadalajara, el Puertollano y el Atlético Albacete, que han conseguido dar el salto de división.