Emma Johansson, nuevo refuerzo del Avenida

Emma Johansson y Avenida han llegado a un acuerdo por el fichaje de la joven pívot sueca, probando suerte por primera vez lejos del baloncesto universitario americano y, por supuesto, de su país natal. Hace unos meses finalizaba su periplo en la NCAA, completando la temporada con un total de 10 puntos y 6 rebotes de media por partido, liderando además el ranking de tapones con casi tres por partido.

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Johansson ya ha sido llamado para las filas de la selección absoluta, además de haber participado en la clasificación de su país para el campeonato europeo de 3x3. La interior de 1,92 metros y 22 años, a pesar de su altura, posee una gran movilidad interior, rapidez, poderío y buena mano a distancia, con un 30 por ciento de anotaciones desde la línea de tres.