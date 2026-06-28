Detenidas dos personas tras la multitudinaria pelea de Larrodrigo

Durante la madrugada del sábado al domingo, 28 de junio, una multitudinaria pelea empañaba las fiestas en Larrodrigo, cuando dos personas sembraban el caos portando desde un cuchillo hasta armas extensibles, tal y como adelantaba SALAMANCA24HORAS con fuentes cercanas al caso.

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Por este motivo, hirieron de gravedad a una de las personas con una brecha en la cabeza de 17 centímetros, además de provocar varios daños en los vehículos de la localidad y en diferentes personas que tuvieron que acudir al centro de salud de Alba de Tormes.

Las dos personas detenidas serían naturales de Galinduste, comenzando la pelea tras querer saltarse las normas para jugar al futbolín instalado en la Plaza Mayor del propio pueblo. Tras el incidente, la Guardia Civil ha investigado los hechos hasta dar con el varón y la mujer que sembraron el caos en Larrodrigo.