Una multitudinaria pelea con extensibles y botellas en Larrodrigo deja al menos un herido por arma blanca

Lamentable suceso el que se ha vivido en Larrodrigo en plenas fiestas en honor a San Pedro. Según ha podido saber este medio, varios jóvenes han participado en una pelea multitudinaria en la que se habrían utilizado varias armas blancas, además de usar botellas de vidrio para intentar atacarse.

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Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del sábado al domingo, momento en el varias personas de diferentes pueblos, tanto de Larrodrigo como de uno vecino, Galinduste, habrían comenzado con una disputa que habría terminado con algunos de los integrantes intentando utilizar armas blancas, según testigos del lugar, además de dejar un herido de unos 23 años en la cabeza con una extensiblel.

El incidente habría comenzado a las 04:10 horas, momento en el que el lesionado presentaba una brecha en la cabeza a causa del golpe. En ese preciso instante, se avisó a la Guardia Civil, que se trasladó hasta la zona para conocer en profundidad qué había ocurrido y tomar diligencias sobre el asunto, además de enviar una ambulancia de soporte vital básico.

A la llegada de la Guardia Civil, trasladaron previamente al herido en un coche particular hasta la DSA-135, a la altura del embalse de Santa Teresa, donde se encontraba en el interior del turismo sangrando. Hasta allí acudió una de las ambulancias de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que finalmente movilizó al joven hasta el centro de salud de Alba de Tormes.

Una brecha de 17 centímetros, una extensible y un ‘Rey de la Pista’: todos los detalles de la multitudinaria pelea de Larrodrigo

Según han comentado a este medio testigos de lo ocurrido, una pareja de Galinduste decidió ir de fiesta a Larrodrigo. En ese preciso instante, varios habitantes del municipio se encontraban jugando en el futbolín en la plaza del pueblo en el conocido modo como ‘Rey de la pista’, hasta que llegó una chica al lugar solicitando jugar.

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