Duplica la tasa de alcohol en Salamanca conduciendo sin carné

Un conductor ha sido interceptado por la Policía Local de Salamanca tras haber salido de fiesta. Según han indicado fuentes municipales, el varón, sobre las 04:55 horas, fue requerido para la realización de un control de alcoholemia en la avenida de Torres Villarroel. Tras soplar, arrojó 0,45 mg/l, casi el doble de lo permitido y rozando por poco el límite de lo penal que se sitúa en los 0,50 mg/l en aire respirado.