Duplica la tasa de alcohol en Salamanca conduciendo sin carné

Un conductor ha sido interceptado por la Policía Local de Salamanca tras haber salido de fiesta. Según han indicado fuentes municipales, el varón, sobre las 04:55 horas, fue requerido para la realización de un control de alcoholemia en la avenida de Torres Villarroel. Tras soplar, arrojó 0,45 mg/l, casi el doble de lo permitido y rozando por poco el límite de lo penal que se sitúa en los 0,50 mg/l en aire respirado.
Además, al comprobar las autoridades municipales los datos del propio conductor, se llevaron la sorpresa de que estaba conduciendo sin carné, tras haber agotado todos los créditos del mismo.
De este modo, la Policía Local ha formulado el atestado sobre lo ocurrido y ha denunciado en materia de tráfico por las diferentes infracciones que han logrado detectar en uno de los controles rutinarios que se realizan.