Herido un motorista de 25 años en un accidente en la avenida de Italia

Un motorista ha resultado herido tras colisionar contra un turismo en la avenida de Italia, en el cruce con Álvaro Gil. Un incidente que ha obligado a movilizar a Policía Local de Salamanca y servicios sanitarios, además de dar aviso a la Policía Nacional.

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Según han explicado desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, el accidente se ha producido a las 21:25 horas, momento en el que han requerido asistencia sanitaria para un varón de 25 años que se encontraba consciente.