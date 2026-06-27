Trabajadores de Renfe vuelven a la huelga este lunes: estos son los servicios mínimos en Salamanca

La Red Nacional de Ferrocarriles de España vuelve a ponerse en huelga durante este lunes, 29 de junio, una jornada donde se verán afectadas más de mil personas que utilizan los servicios del tren de manera habitual de lunes a viernes. En este caso, con destinos de ida y vuelta a Valladolid, Madrid, Palencia y Zaragoza.

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Como ha indicado el sindicato convocante Servicios Ferroviarios, se debería que no se están cumpliendo una serie de requisitos marcados para desconvocar las huelgas de noviembre de 2023 y marzo de 2025, lo que ha llevado a los empleados a volver a salir a las calles para reclamar esos derechos, como recoge Europa Press.

Además, también se oponen a la externalización de algunos servicios o incluso al cierre que se ha producido del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro llegándose a manifestar cientos de personas en la provincia de Burgos.

Cabe recordar que esta huelga no está secundada por los sindicatos mayoritarios, entre los que se encuentran los Maquinistas, Comisiones Obreras, CGT o UGT, suprimiendo Renfe algunos servicios para así evitar que se produzcan incidencias en los diferentes viajes estipulados.

Según los datos facilitados por la empresa pública de transportes, se podrían llegar a ver afectados más de 840 pasajeros que viajan de Salamanca a Madrid, una treintena que viajan de Medina a Salamanca o más de 400 que hacen el trayecto de Salamanca a Valladolid y posteriormente a Palencia.

Servicios mínimos:

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14:00 horas: Salamanca-Palencia

16:08 horas: Salamanca-Valladolid

05:47 horas: Salamanca-Príncipe Pío

09:44 horas: Salamanca-Príncipe Pío

12:28 horas: Salamanca-Príncipe Pío

16:42 horas: Salamanca-Príncipe Pío

20:01 horas Salamanca-Príncipe Pío

07:20 horas: Salamanca-Zaragoza

15:42 horas: Zaragoza-Salamanca

08:50 horas: Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

15:50 horas: Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

21:11 horas: Chamartín-Clara Campoamor-Salamanca

06:25 horas: Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor

15:25 horas: Salamanca-Chamartín-Clara Campoamor