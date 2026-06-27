Herido en la cadera un ciclista tras colisionar contra un turismo en Villamayor de la Armuña

Un varón de unos 40 años ha resultado herido en la cadera tras una colisión contra un turismo en la rotonda de Anantapur, en la localidad salmantina de Villamayor de la Armuña. Según han indicado desde el Servicio de Emergencias del 112, el hombre se encontraba consciente en el momento de la llamada, a las 19:39 horas.
Hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Policía Local de Villamayor de la Armuña, además de la Guardia Civil de Tráfico, que han tomado diligencias sobre lo ocurrido para así esclarecer los hechos.
De momento, se desconoce si el ciclista ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.