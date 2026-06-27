Herido en la cadera un ciclista tras colisionar contra un turismo en Villamayor de la Armuña

Un varón de unos 40 años ha resultado herido en la cadera tras una colisión contra un turismo en la rotonda de Anantapur, en la localidad salmantina de Villamayor de la Armuña. Según han indicado desde el Servicio de Emergencias del 112, el hombre se encontraba consciente en el momento de la llamada, a las 19:39 horas.