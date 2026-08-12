Intervienen diez kilos de cocaína en Salamanca en una operación con ocho detenidos

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Álava y el Grupo de estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos han desarticulado conjuntamente una supuesta organización criminal dedicada a la venta de cocaína y hachís que tendría como principal destino su venta en el norte de España.

Publicidad Publicidad

Según han indicado fuentes de la Subdelegación de Gobierno de Burgos, se han intervenido diez kilos de cocaína en Salamanca, cuya operación se ha saldado finalmente con ocho detenidos. La investigación se inició desde el sur de la Península Ibérica en una organización dedicada al transporte y distribución de sustancias estupefacientes.

En las primeras pesquisas, se han detenido a dos personas tras intervenir los diez kilos de cocaína, mientras que también se han incautado otros 220 kilos de hachís en Toledo. Para ello, la supuesta organización criminal usaba lanzaderas para detectar posibles controles, además de sofisticados sistemas de comunicación destinados a evitar la interceptación de sus comunicaciones.

Tras varios meses de investigación, se ha logrado identificar a varios integrantes asentados en La Rioja. Asimismo, la fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado mes de julio, con la entrada y registros en varios inmuebles de Logroño y Arnedo, donde fueron intervenidas nuevas cantidades de cocaína, hachís, marihuana, éxtasis y 'tusi', así como sustancias de corte, varias básculas de precisión, dos máquinas termoselladoras y 31.860 euros en efectivo.