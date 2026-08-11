Herido un varón tras precipitarse accidentalmente desde su balcón en Carbajosa de la Sagrada

Un hombre ha resultado herido tras precipitarse desde su balcón en Carbajosa de la Sagrada. Un incidente que ha ocurrido sobre las 20:15 horas de este martes, 11 de agosto, en la calle La Fuente, momento en el que se recibía la llamada sobre la caída de un varón desde unos cinco metros de altura, en el balcón de su vivienda.

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Según ha podido confirmar Carbajosa Noticias, algunas de las personas presentes han relatado que el hombre podría encontrarse bajo los efectos del alcohol, aunque aún no se ha confirmado a través de los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla y León.