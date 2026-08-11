Más de 81.000 euros para un acertante de segunda categoría de la Bonoloto en Salamanca

Un acertante en la Bonoloto se ha llevado un buen pellizco tras acertar cinco números más el complementario, lo que se traduce en un premio de Segunda Categoría de 81.412,87 euros de manera unitaria.

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El boleto ha sido validado en la administración número 13 de Salamanca, situada en pleno corazón de Salamanca, en la Puerta de Zamora. Entre los números se encontraban 39 25 46 43 40 10, siendo el 14 en número complementario y el 2 el reintegro. Cabe destacar que no ha sido el único acertante al haber otro en la administración número 1 de Rivas-Vaciamadrid.