Un motorista y su acompañante, trasladados al hospital tras un accidente contra un turismo en Calvarrasa de Arriba

Un accidente entre una motocicleta y un turismo se ha saldado con dos personas heridas, tanto el conductor del vehículo de dos ruedas como su acompañante en Calvarrasa de Arriba. Un incidente que ha ocurrido a primera hora de la noche de este sábado, 27 de junio, y que se ha saldado con los dos heridos siendo evacuados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.