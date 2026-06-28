Un motorista y su acompañante, trasladados al hospital tras un accidente contra un turismo en Calvarrasa de Arriba

Un accidente entre una motocicleta y un turismo se ha saldado con dos personas heridas, tanto el conductor del vehículo de dos ruedas como su acompañante en Calvarrasa de Arriba. Un incidente que ha ocurrido a primera hora de la noche de este sábado, 27 de junio, y que se ha saldado con los dos heridos siendo evacuados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Según han indicado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el incidente ha ocurrido en la carretera CL-510, kilómetro 8, en la rotonda de acceso a la urbanización El Encinar, momento en el que se ha dado aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico como a los servicios sanitarios que han desplazado dos ambulancias hasta el lugar.