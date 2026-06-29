Un herido tras el choque de un jabalí contra una furgoneta en Madroñal

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico en el que un jabalí se ha visto implicado.

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Tal y como han informado fuentes oficiales, el 112 de Castilla y León habría sido alertado del incidente, ocurrido a la altura de Madroñal, a las 6:42 horas de este lunes.

El alertante, señalan estas mismas fuentes, refería que una furgoneta habría chocado contra un jabalí en la DSA-270 y que, como consecuencia del golpe, un varón de 45 años presentaría molestias en la zona cervical.