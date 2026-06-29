Una de las remodelaciones más importantes se da en la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que incorpora como principal novedad la Dirección de Universidades e Investigación

El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta ha aprobado este lunes la nueva estructura orgánica que ordenará de forma definitiva los departamentos de las vicepresidencias y consejerías del Ejecutivo autonómico.

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En la Consejería de la Presidencia se mantiene el núcleo duro de la estructura del Presidente, compuesto por su Gabinete, la Dirección de Análisis y Planificación, y la Dirección de Comunicación. Sin embargo, la gran novedad es la integración en este bloque de los centros directivos que dependen funcionalmente de la Vicepresidencia Segunda. Bajo este paraguas se crean la Dirección General de Vivienda y Urbanismo y el Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, además de adscribirse la Agencia de Protección Civil y Emergencias y la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

Por otro lado, la Consejería de Economía y Hacienda mantiene una estructura sólida y enfocada a la gestión financiera regional. Este departamento abarcará la Secretaría General, la Viceconsejería de Economía y Competitividad, la Intervención General de la Administración de la Comunidad, y las direcciones generales de Tributos y Financiación Autonómica; Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; el Tesoro y Política Financiera; y Política Económica y Competitividad.

Una de las remodelaciones más importantes se da en la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que incorpora como principal novedad la Dirección de Universidades e Investigación. Este nuevo órgano asumirá la ordenación, programación y ejecución de las competencias universitarias, la investigación científica y la innovación tecnológica, además de diseñar el modelo de financiación de las universidades. Asimismo, esta consejería se encargará de gestionar el Diálogo Social con los sindicatos y la patronal.

Bajo la órbita de la Vicepresidencia Primera se sitúa la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Para afrontar sus competencias en materia de juventud, desregulación administrativa y políticas sociales, el departamento se articulará a través de una Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales, una Secretaría General, cuatro Direcciones Generales (Desregulación, Familia, Ayudas Sociales y Juventud) y un Comisionado para las Adicciones con rango de dirección general.

En materia ecológica y de recursos, la Consejería de Medio Ambiente y Energía se dota de una estructura que incluye una Viceconsejería propia, la Secretaría General y las direcciones generales de Patrimonio Natural y Política Forestal; Prevención y Extinción de Incendios Forestales; Infraestructuras y Economía Circular; y Energía y Minas. Este departamento asumirá la gestión de montes, vías pecuarias, el operativo contra incendios y las ayudas a la industria forestal no alimentaria. Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental sumará a sus funciones agrarias tradicionales las competencias de caza y pesca, flora y fauna, evaluación ambiental y concienciación, quedando además el ITACyL adscrito a esta cartera.

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La digitalización también gana peso específico con la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, donde destaca la creación de la Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, destinada a coordinar la estrategia y el desarrollo de la IA en toda la administración pública autonómica.