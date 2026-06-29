Una ambulancia se empotra contra un árbol en el Paseo Carmelitas tras chocar contra una furgoneta

Una mujer de unos 25 años ha resultado herida en un accidente en pleno Paseo de Carmelitas. Una ambulancia y una furgoneta han chocado lo que ha provocado que el vehículo sanitario se haya empotrado contra uno de los árboles de la mediana de la calle.

Publicidad Publicidad

Según testigos presenciales, la ambulancia estaba circulando por el carril izquierdo y ha sido golpeada por la furgoneta cuando esta iba a incorporarse a la vía, lo que ha hecho que al ambulancia se haya ido contra la mediana de la vía. Han sido los propios ocupantes de la ambulancia quieres han dado los primeros auxilios a la mujer herida, otra ocupante de la misma, tras la colisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) El incidente ha tenido lugar a las 15.24 horas de la tarde, según ha informado el servicio de emergencias del 112 y ha precisado la asistencia de los bomberos del parque de Salamanca ya que de uno de los vehículos salía humo. Además, los servicios de emergencia han avisado a la policía local de Salamanca y a la Policía Nacional.

Whats App Image 2026 06 29 at 16.33.29

Publicidad Publicidad

Colisión Entre Una Ambulancia Y Una Furgoneta En El Paseo De Carmelitas (3)

Colisión Entre Una Ambulancia Y Una Furgoneta En El Paseo De Carmelitas (4)