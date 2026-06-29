Herido un motorista implicado en un accidente de tráfico en Salamanca capital

Un motorista de unos 35 años ha resultado herido este lunes tras sufrir un accidente en la calle Maestro Lleó de Salamanca, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León.
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La Sala de Operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 14:10 horas y , de inmediato, el centro de emergencias trasladó el aviso a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias de Sacyl.
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