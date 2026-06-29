Un hombre en silla de ruedas derriba tres motos tras perder el control en la calle Peña Primera

Un hombre que circulaba en silla de ruedas ha protagonizado este lunes un accidente en la calle Peña Primera, en Salamanca capital, al perder el control y colisionar contra varias motocicletas que se encontraban estacionadas.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 14:05 horas, cuando, por causas que se desconocen, el hombre ha perdido el control de la silla de ruedas y ha impactado contra tres motocicletas aparcadas en la vía, que han acabado cayendo al suelo.
Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Policía Local, así como el furgón de atestados, cuyos efectivos intervenido para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.