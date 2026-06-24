Un camión pierde parte de la carga y obliga a cortar el tráfico en la rotonda de Buenos Aires

Alrededor de las 17:00 horas de este miércoles, un camión ha perdido parte de su carga en la rotonda de Buenos Aires, poco antes de entrar en autovía.

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El suceso ha provocado una gran retención que ha afectado todos los carriles en sentido creciente, calificando la propia de DGT el nivel de servicio como negro.

Un camión pierde parte de la carga rotonda de Buenos Aires