Presentan una guía de buenas prácticas sobre el uso de pictogramas para facilitar la comprensión a las personas con autismo

La Confederación Autismo España presenta una nueva guía de buenas prácticas sobre el uso de pictogramas para facilitar las compresión de sus principales usos a las personas que tienen diagnosticada esta enfermedad.

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Según informa Autismo España, a través de Europa Press, el documento "busca avanzar en la implementación de medidas de accesibilidad cognitiva en España, necesarias para que las personas con autismo puedan disfrutar de los entornos de manera autónoma, segura y en igualdad de condiciones".

Los pictogramas facilitan la comprensión de la información de forma visual, siendo una de las herramientas "más conocidas de la accesibilidad cognitiva".

El documento proporciona información sobre metodologías para evaluar la comprensibilidad y eficacia de los pictogramas de señalización y compartir casos de buenas prácticas en el uso de pictogramas de señalización. También recoge los criterios técnicos para el diseño, selección y colocación de pictogramas de señalización para hacer los entornos más accesibles.