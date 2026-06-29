UPL exige a la Junta actuar "de inmediato" ante las deficiencias de climatización en varios centros sanitarios de Salamanca

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León una actuación urgente para solucionar los problemas de climatización que afectan a varios centros sanitarios de la provincia de Salamanca, donde, según publicó este medio, se están registrando temperaturas superiores a los 30 grados.

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Los regionalistas han trasladado esta situación a las Cortes autonómicas y advierten de que estas elevadas temperaturas afectan tanto a pacientes como a profesionales sanitarios, además de incumplir la normativa vigente sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La formación solicita la reparación inmediata de los sistemas de climatización de los hospitales de Los Montalvos y Virgen de la Vega, en Salamanca; Virgen del Castañar, en Béjar; el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo; y los centros de salud de Fuentes de Oñoro, La Fuente de San Esteban y Sánchez Armijo, en la capital salmantina.

En este sentido, UPL subraya que el artículo 3 del Anexo III del Real Decreto 486/1997 fija en 27 grados la temperatura máxima para locales de trabajo cerrados donde se desarrollan actividades sedentarias, por lo que consideran que la situación vulnera la legislación.