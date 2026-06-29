UPL exige a la Junta actuar "de inmediato" ante las deficiencias de climatización en varios centros sanitarios de Salamanca

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León una actuación urgente para solucionar los problemas de climatización que afectan a varios centros sanitarios de la provincia de Salamanca, donde, según publicó este medio, se están registrando temperaturas superiores a los 30 grados.
Los regionalistas han trasladado esta situación a las Cortes autonómicas y advierten de que estas elevadas temperaturas afectan tanto a pacientes como a profesionales sanitarios, además de incumplir la normativa vigente sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo.
La formación solicita la reparación inmediata de los sistemas de climatización de los hospitales de Los Montalvos y Virgen de la Vega, en Salamanca; Virgen del Castañar, en Béjar; el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo; y los centros de salud de Fuentes de Oñoro, La Fuente de San Esteban y Sánchez Armijo, en la capital salmantina.
En este sentido, UPL subraya que el artículo 3 del Anexo III del Real Decreto 486/1997 fija en 27 grados la temperatura máxima para locales de trabajo cerrados donde se desarrollan actividades sedentarias, por lo que consideran que la situación vulnera la legislación.
Asimismo, los leonesistas advierten de que, si la Junta no actúa con rapidez, estos problemas volverán a repetirse durante todo el verano coincidiendo con las altas temperaturas, por lo que insisten en la necesidad de acometer cuanto antes las reparaciones necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas tanto para usuarios como para trabajadores de la sanidad.