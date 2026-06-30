La V edición del Lazarillo Open 2026, la competición de speedcubing con más trayectoria de Castilla y León, se celebra este fin de semana en Salamanca el 4 y 5 de julio.
El evento reunirá a un máximo de 54 competidores, que participarán en las nueve categorías que forman parte de la competición. Como en ediciones anteriores, el campeón del Lazarillo Open será el ganador de la categoría 3×3 a ciegas, una de las pruebas más destacadas del torneo.
La Asociación Española de Speedcubing (AES) es una asociación sin ánimo de lucro destinada a organizar, colaborar y difundir los eventos y actividades relacionadas con el mundo del speedcubing en España.
Estas actividades se centran en la colaboración en competiciones oficiales, la realización anual del Campeonato de España, la organización del Campeonato Interescolar, la creación de eventos online y la conexión entre personas para mantener una comunidad sana.