La V edición del Lazarillo Open 2026, la competición de speedcubing con más trayectoria de Castilla y León, se celebra este fin de semana en Salamanca el 4 y 5 de julio.

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El evento reunirá a un máximo de 54 competidores, que participarán en las nueve categorías que forman parte de la competición. Como en ediciones anteriores, el campeón del Lazarillo Open será el ganador de la categoría 3×3 a ciegas, una de las pruebas más destacadas del torneo.

La Asociación Española de Speedcubing (AES) es una asociación sin ánimo de lucro destinada a organizar, colaborar y difundir los eventos y actividades relacionadas con el mundo del speedcubing en España.