El investigador de la USAL Pablo González, tercer premio en la final autonómica del Three Minute Thesis

El investigador del programa de doctorado en Neurociencias del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Pablo González Téllez de Meneses, ha logrado el tercer premio en la final autonómica del certamen de divulgación científica Three Minute Thesis (3MT®).

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El reconocimiento lo obtuvo gracias a su exposición “Las neuronas de los dos corazones”, en una competición que reta a los doctorandos a explicar años de investigación en apenas tres minutos, con el único apoyo de una diapositiva.

La final autonómica reunió en el Paraninfo de la Universidad de Burgos a los doce mejores investigadores predoctorales de las universidades públicas de Castilla y León: Burgos, León, Salamanca y Valladolid. El primer premio recayó en una investigadora de la Universidad de León y el segundo en una representante de la Universidad de Valladolid.

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La Universidad de Salamanca también estuvo representada por otros dos doctorandos, que participaron con ponencias en la fase final tras destacar previamente en la competición local.