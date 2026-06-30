Unionistas arrancará la Primera RFEF ante el Lugo

Ya se conocen los enfrentamientos de la primera jornada de la Primera RFEF. La competición dará inicio el fin de semana del 29/30 de agosto y contará con un equipo salmantino entre los cuarenta conjuntos de la división de bronce del fútbol español.

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Unionistas arrancará la competición ante el Lugo. En el primer choque, el equipo de Javi Medina jugará en el estadio Reina Sofía como local ante el conjunto gallego.