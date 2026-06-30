Un Segunda División jugará ante Unionistas en Salamanca

Unionistas ha anunciado varios encuentros amistosos de pretemporada. Uno de ellos será en el estadio Reina Sofía ante un Segunda División. El miércoles 29 de julio, en horario por determinar, el conjunto de Javi Medina se verá las caras con el Burgos CF.

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También se han oficializado dos duelos más: el sábado 15 de agosto ante la Gimnástica Segoviana en La Albuera y el martes 18 de agosto, a las 19 horas, en el estadio Reina Sofía ante el Alcorcón.