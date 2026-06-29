Edu Llorente, pretendido por Unionistas, ficha por el Coria

El Coria ha anunciado el fichaje de Edu Llorente. El jugador, con oferta de Unionistas, jugará en Primera RFEF en el conjunto extremeño.
El director deportivo Antonio Paz reconocía el interés por el centrocampista madrileño en SALAMANCA24HORAS.COM el pasado 5 de junio. "Quisimos anticiparnos por un jugador que encaja mucho en el modelo de juego. Habrá que hablar con el míster que llegue porque el jugador tiene muchas piernas, recorrido y llega a gol. Encaja en lo que somos”, expresó.
Sin embargo, la negociación entre ambas partes no ha dado sus frutos y el jugador recala en un rival directo del conjunto unionista en Primera RFEF.