Edu Llorente, pretendido por Unionistas, ficha por el Coria

El Coria ha anunciado el fichaje de Edu Llorente. El jugador, con oferta de Unionistas , jugará en Primera RFEF en el conjunto extremeño.

El director deportivo Antonio Paz reconocía el interés por el centrocampista madrileño en SALAMANCA24HORAS.COM el pasado 5 de junio. "Quisimos anticiparnos por un jugador que encaja mucho en el modelo de juego. Habrá que hablar con el míster que llegue porque el jugador tiene muchas piernas, recorrido y llega a gol. Encaja en lo que somos”, expresó.