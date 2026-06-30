Trenes directos desde Valladolid, Palencia y León a Gijón, Santander y San Sebastián durante el verano

Renfe informa de la puesta en marcha de los "Trenes playeros en Castilla y León" desde este miércoles 1 de julio hasta finales de agosto con conexión directa desde Valladolid, Palencia y León hasta Gijón, Santander y San Sebastián.

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En tren que une León con Gijón circulará a diario saliendo de la capital leonesa a las 09:16 horas, con llegada a la estación de Gijón a las 12:20 horas; los fines de semana saldrá las 9:27 y llegará a Gijón a las 12:39 horas. El tren de regreso parte de Gijón todos los días a las 20:25 horas para llegar de vuelta a León a las 23:37 horas.

Desde Valladolid y Palencia se puede tomar el Tren Playero con destino a Santander todos los sábados, domingos y festivos de julio y agosto. Sale de la estación de Valladolid a las 07:45 horas, con paso por Palencia a las 08:22 horas y llegada a Santander a las 11:28 horas. El trayecto de vuelta se inicia en la terminal santanderina a las 20:20 horas, con paso por Palencia a las 23:24 horas y llegada a Valladolid Campo Grande a las 23:59 horas.

El servicio entre Valladolid y Santander se prestará por carretera los sábados del mes de julio y los días 22, 23, 29 y 30 de agosto con motivo de las obras de Adif. En sentido contrario, también está afectado el trayecto que se realizará por carretera los domingos de julio y los días 22, 23, 29 y 30 de agosto.

El Tren Playero Miranda de Ebro-San Sebastián circula todos los días desde las 08:13 y llega a la estación de San Sebastián a las 10:48 horas. Las playas de la Concha y Zurriola están próximas a la estación de tren de modo que los viajeros pueden desplazarse hasta ellas con facilidad. El viaje de regreso sale de la terminal donostiarra a las 20:33, para llegar a Miranda a las 23:03 horas.

El trayecto entre Araia y San Sebastián se realizará por carretera en ambos sentidos los días 25 y 26 de julio, del 15 al 19 de agosto y el 29 y 30 de ese mismo mes. Y se hará por carretera entre Andoain y San Sebastián en ambos sentidos del 27 de julio al 14 de agosto, y del 20 al 28 de ese mismo mes.