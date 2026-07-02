El encuentro ha servido para abordar los principales retos de Castilla y León y reafirmar el compromiso de la Comunidad con las instituciones del Estado

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado este jueves ante el rey Felipe VI el compromiso de la Comunidad con la Constitución, la Corona y las instituciones del Estado durante la audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela.

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En el encuentro, Mañueco defendió un modelo de autonomismo "útil y leal", basado en la colaboración entre administraciones, y destacó el papel de la Monarquía como símbolo de unidad, estabilidad y continuidad de España.

El presidente autonómico aprovechó la reunión para trasladar al monarca las principales prioridades de su Ejecutivo en esta legislatura, centradas en impulsar el crecimiento económico, modernizar Castilla y León, fortalecer los servicios públicos y afrontar el reto demográfico.