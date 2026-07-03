Dos granjas de broilers en las comarcas de Olmedo y Peñafiel se suman a los 11 focos ya detectados en esta provincia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha notificado este viernes 3 de julio dos nuevos focos de la enfermedad de Newcastle en la provincia de Valladolid.

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Los dos últimos se han detectado en dos granjas de broilers en las comarcas de Olmedo y Peñafiel. El de Olmedo, cuya explotación figura en el municipio de Íscar, está a unos 70-80 kilómetros de distancia de la frontera salmantina.

Según fuentes de Agricultura, estos dos últimos focos se han localizado muy próximos a otros notificados anteriormente.

Ninguna de las aves de estas explotaciones se encontró vacunada frente a la enfermedad. La granja de Íscar tiene un censo aproximado de 31.100 pollos y la de Cogeces del Monte de 25.242. En las dos se comunicó a los servicios veterinarios la sospecha de la enfermedad el pasado 1 de julio al notar un incremento de la mortalidad de las aves entre un 0,9 y un 1,8 %.

En rojo, localización de los nuevos focos de enfermedad de Newcastle en la provincia de Valladolid y en naranja, focos previamente confirmados en Valladolid | MAPA

Las PCR tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León han confirmado la presencia de una cepa velogénica del virus.

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Tras la notificación de estos dos focos, serán ya 11 los confirmados.

A través de un comunicado, el MAPA informa de que "la secuenciación parcial del virus realizada por el LCV de Algete muestra que el virus circulante en la provincia de Valladolid pertenece al genotipo VII.2, tratándose de un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia (genotipo VII.1.1), lo que corroboraría el descarte del vínculo epidemiológico entre ambos brotes".

Los veterinarios han adoptado las siguientes medidas: