Cortes de tráfico inminentes en múltiples calles de Salamanca por trabajos de renovación del firme de la calzada

Un total de 18 calles de Salamanca se cortarán al tráfico en Salamanca durante este mes de julio con motivo de las obras de renovación del firme de la calzada.

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Una actuación que se enmarca dentro de los trabajos que continúa realizando el Ayuntamiento de Salamanca para este 2026 y que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos se iniciarán el lunes, 6 de julio, con el corte de la calle Mayor de Chamberí y la carretera de Vistahermosa.

Un día después, el martes 7 de julio, el turno será para otro tramo de la carretera de Vistahermosa y la calle Ramón de Mesonero Romano. El 8, el corte continuará en esta última calle hasta finalizar todos los trabajos.

De cara el jueves se espera que los trabajos de asfaltado lleguen hasta las calles Olmedo y Doctor Gómez Ulla. Labores que se estiman se prolonguen hasta el viernes.

Está previsto que las obras continúen durante todo este mes de julio hasta llegar a desarrollar trabajos en 18 calles, avenidas y glorietas de catorce barrios de Salamanca, un total de 46.602,76 metros cuadrados de superficie, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado de prensa.