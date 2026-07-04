El hombre minutos antes de ser evacuado en helicóptero al Hospital. Guardia Civil de Salamanca

El aviso se recibió a las 09:50 horas de este sábado. El hombre fue trasladado consciente pese a la gravedad de las lesiones

Un vecino de Miranda del Castañar de unos 50 años, resultó herido este sábado tras un accidente ocurrido en el garaje de una vivienda de la localidad.

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El aviso se recibió a las 09:50 horas, momento en el que la Guardia Civil tuvo conocimiento del suceso y desplazó hasta el lugar una patrulla del Puesto de La Alberca.

Los agentes prestaron una primera asistencia al herido y colaboraron posteriormente con los servicios sanitarios en su atención.