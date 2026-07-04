Un vecino de Miranda del Castañar de unos 50 años, resultó herido este sábado tras un accidente ocurrido en el garaje de una vivienda de la localidad.
El aviso se recibió a las 09:50 horas, momento en el que la Guardia Civil tuvo conocimiento del suceso y desplazó hasta el lugar una patrulla del Puesto de La Alberca.
Los agentes prestaron una primera asistencia al herido y colaboraron posteriormente con los servicios sanitarios en su atención.
Debido a la gravedad de las lesiones, se activó un helicóptero sanitario que procedió a evacuar al hombre, que se encontraba consciente, hasta el Hospital Clínico Universitario de Salamanca para recibir atención médica.