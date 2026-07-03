El incendio obligó a cortar la VA-20 y los Bomberos de Valladolid perdieron dos vehículos durante las labores de extinción

Un incendio declarado en la tarde de este viernes en una empresa de compraventa de palés, situada entre la avenida de Madrid y la avenida de Zamora de Valladolid, ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias y ha obligado a cortar el tráfico en la VA-20, a la altura de Pinar de Jalón, así como la salida hacia la N-601, en dirección a Madrid.

Publicidad Publicidad

El fuego, según recoge Ical, que se originó por causas que se desconocen, obligó a desplegar a 16 bomberos de Valladolid y a 30 policías municipales para gestionar el tráfico. También actuaron efectivos de la Diputación Provincial, de la Junta de Castilla y León y de Protección Civil, entre otros. En un primer momento las llamas avanzaron sin control, una situación que se logró revertir dos horas y media después. Durante las labores de extinción, los Bomberos de Valladolid perdieron dos vehículos, una bomba de gran capacidad y un vehículo nodriza, según informó el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado, y según ha recogido la Agencia Ical.

Incendio en una empresa de palets de Valladolid. Leticia Pérez | ICAL

La espectacular columna de humo, visible desde distintos puntos de la ciudad, ha llevado al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a gestionar alrededor de 165 llamadas desde que se inició el fuego.

Finalmente, el incendio ha quedado controlado tras dos horas, si bien en estos momentos permanece desplegado un retén de vigilancia para evitar que el viento pueda reactivar el fuego durante la noche, según explicó Cuadrado, quien destacó el trabajo realizado por los efectivos de extinción y aseguró que la ciudadanía debe estar "eternamente" agradecida por la labor y el esfuerzo "muy, muy serio" desarrollado por los Bomberos de Valladolid.

Incendio en una empresa de palets de Valladolid. Leticia Pérez | ICAL

Publicidad Publicidad