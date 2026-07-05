Tragedia en la A-67: fallecen cuatro miembros de una familia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

Cuatro miembros de una misma familia, natural de Valladolid, han fallecido este domingo en un grave accidente de tráfico registrado en la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura de la provincia de Palencia. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 15 años, mientras que una niña de nueve años ha resultado herida muy grave, según ha recogido la Agencia Ical a partir de la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno.

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El siniestro se produjo sobre las 16.20 horas en el punto kilométrico 83 de la A-67, en sentido hacia Palencia, cuando el turismo en el que viajaba la familia se salió de la vía y dio varias vueltas de campana. No se vieron implicados otros vehículos en el accidente.

Según ha informado Ical, las primeras hipótesis apuntan a una posible somnolencia del conductor como causa del siniestro, de acuerdo con las primeras manifestaciones de los testigos.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso de que cuatro personas permanecían atrapadas en el interior del vehículo y presentaban heridas de gravedad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de Palencia y varios recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, entre ellos un helicóptero medicalizado.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó del corte de la A-67 en dirección a Palencia capital, por lo que la circulación fue desviada por la carretera N-611 mientras se desarrollaban las labores de rescate e investigación.

Aunque inicialmente el accidente fue situado en las inmediaciones de Herrera de Pisuerga, el Servicio de Emergencias 1-1-2 lo ubicó posteriormente en el término municipal de Prádanos de Ojeda, según ha recogido Ical.