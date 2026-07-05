Los nuevos tiempos de paso entrarán en vigor en septiembre y afectan especialmente a los viajeros que regresan desde Valladolid al finalizar la jornada, mientras que el trayecto en sentido Zaragoza reducirá ligeramente su duración

Los usuarios del servicio ferroviario que conecta Zaragoza con Salamanca deberán adaptarse a nuevos horarios a partir del próximo mes de septiembre. La reorganización aplicada por Renfe modifica los tiempos de paso de este tren en varias estaciones del recorrido y tendrá un impacto especialmente notable para quienes utilizan este servicio para regresar desde Valladolid a última hora de la tarde.

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Con el nuevo horario, el convoy retrasará su salida de la capital vallisoletana. Como consecuencia, la llegada a Salamanca se producirá cerca de una hora más tarde que en la actualidad. Además, este seguirá siendo el último enlace ferroviario del día entre ambas ciudades.

La modificación también afecta a otras estaciones del recorrido, entre ellas Pamplona, Vitoria, Miranda de Ebro y Burgos, cuyos viajeros deberán consultar los nuevos horarios antes de planificar sus desplazamientos.

De forma puntual, entre los días 26 y 28 de septiembre, el recorrido será todavía más largo. Durante esas jornadas el trayecto completo alcanzará las siete horas y 42 minutos, desde Zaragoza hasta Salamanca.

En sentido contrario, la actualización de horarios resulta más favorable para los pasajeros. El tren mantendrá su salida diaria desde Salamanca, aunque llegará a Zaragoza cinco minutos antes que hasta ahora, reduciendo ligeramente el tiempo total del viaje.

Por el momento, Renfe no ha explicado oficialmente las razones de estos cambios. No obstante, distintas fuentes del sector ferroviario apuntan a que podrían estar relacionados con trabajos de infraestructura que se desarrollan en el corredor entre Burgos y Briviesca. La compañía tampoco ha precisado si se trata de una modificación temporal o si los nuevos horarios se mantendrán de forma indefinida