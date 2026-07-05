Un motorista herido tras colisionar con un turismo en Canalejas

Un motorista ha resultado herido este domingo tras verse implicado en un accidente de tráfico con un turismo en la zona de Canalejas.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia y un vehículo del Servicio de Atención Primara cuyos sanitarios atendieron al herido antes de su traslado, si finalmente fue necesario. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del motorista ni sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.