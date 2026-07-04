Agresión de un interno aislado a tres funcionarios de Topas

Un varón interno identificado por las iniciales M. B., que se halla en situación de aislamiento provisional, protagonizó en la tarde de este sábado un grave incidente en el Centro Penitenciario de Topas al agredir presuntamente a dos funcionarias y un funcionario de prisiones.

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Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas en el módulo 7, considerado el más conflictivo del establecimiento penitenciario. Como consecuencia de la agresión, uno de los trabajadores tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas, y por prevención de su integridad, ya que recibió un fuerte cabezazo en el pómulo por parte del interno.

Por otro lado, las dos funcionarias también resultaron heridas, concretamente a una de ellas heridas en los brazos al tratar de reducirle. La otra trabajadora, resultó herida en el cuello y rotura de gafas.

Según la información recabada, el interno padece esquizofrenia y tras el incidente se encuentra en aislamiento provisional. Además, el presunto agresor está condenado por la supuesta violación y asesinato de una joven.