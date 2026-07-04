Prevención y tecnología: la estrategia de la Junta en las cuatro áreas más vulnerables al fuego de Salamanca

El aumento de las temperaturas, las olas de calor, la falta de humedad del suelo, la despoblación con la consiguiente falta de gestión en muchas partes del monte, imprudencias, tormentas, incendiarios, negligencias, … El verano trae el cóctel perfecto que alimenta los incendios forestales que arrasan el agonizante medio rural.

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Si la extinción es fundamental cuando salta la alerta por incendio y se pone en marcha el operativo que se bate contra las llamas, la prevención es el escudo invisible que durante meses trabaja de forma silenciosa para minimizar el riesgo.

La planificación, la mejora de las infraestructuras de agua, la creación de una red de pistas forestales, tratamientos selvícolas, gestión de la masa forestal, el análisis de las causas que han provocado incendios, estudio de la singularidad del territorio o de la climatología permiten adelantarse y ser más eficientes en la lucha contra los incendios.

La forma de hacerlo está establecida en el Plan para la Prevención de Incendios de este año. Un documento que se renueva cada año actualizando la información de cada territorio con el fin de analizar el riesgo de incendio de un territorio para combatir los incendios forestales antes de que se produzcan.

Pero ¿Cómo se calcula el riesgo de incendio? Analizado dos factores: peligro y vulnerabilidad, es decir, se analiza la posibilidad de que se produzca un incendio forestal en un lugar y un momento determinado y su capacidad de propagación, así como el grado de pérdidas y daños que puede causar en población, bienes o medio ambiente. Esta combinación ofrece un nivel de riesgo que permite dividir el territorio en lo que se ha denominado Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) o Áreas de Actuación Singularizada.

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