Guijuelo recibe el sello 'Más Bici 2026' de La Vuelta

Dieciocho nuevos municipios españoles, entre ellos el salmantino Guijuelo, han recibido este año el sello 'Más Bici 2026' de La Vuelta, un distintivo que reconoce a estas localidades su compromiso con el uso cotidiano de la bicicleta y la movilidad sostenible, tal y como informa La Vuelta en un comunicado recogido por la agencia Europapress.

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Así, Guijuelo, además de las otras 17 incorporaciones, se suma a las cinco localidades que ya cuentan con dicho distintivo: Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Zaragoza.

De esta manera, se ha conformado una red de 23 municipios reconocidos con este sello en todo el territorio nacional a 50 días de la salida de La Vuelta desde Mónaco. Para que esto fuese posible, la organización ha ampliado el alcance permitiendo postularse a todos los municipios españoles que hayan sido sede de la carrera, con independencia de su tamaño.

Para ello, las localidades han presentado una candidatura donde han detallado sus acciones en favor del ciclismo en cinco ámbitos clave: gobernanza, infraestructuras, servicios y educación, deporte y turismo. Guijuelo, por su parte, ha solicitado este sello tras haber sido sede de La Vuelta el pasado año 2025.

Así, la red española ha confirmado la lista de los nuevos municipios con esta distinción: Benasque (Huesca); Benidorm, Calpe, Castalla, Orihuela, Torrevieja y Villena (Alicante); Capileira (Granada); Cartagena (Murcia); Ares del Maestrat, Castellón de la Plana y Lucena del Cid (Castellón); Guijuelo (Salamanca); A Coruña, Somiedo (Asturias); Valdeolmos-Alalpardo (Madrid); Villadiego (Burgos) y Vitoria-Gasteiz (Álava).

Este distintivo nació en 2025, tal y como apunta la agencia Europapress, dentro del programa de compromiso social 'La Vuelta es Más' con el objetivo de generar un legado duradero e inspirar a las instituciones para integrar la bicicleta en la vida diaria de los ciudadanos.