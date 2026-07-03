Ciudad Rodrigo presenta sus Jornadas de Cultura Tradicional Rayana

Ciudad Rodrigo acogerá este mes de julio una de las actividades más esperadas por los vecinos de la ciudad, las Jornadas de Cultura Tradicional Rayana. En esta edición, las actividades se han programado entre el 16 y el 18 de julio con el objetivo de "potenciar y dar visibilidad a nuestra cultura tradicional y la llamamos rayana porque precisamente no solamente es de de nuestra tierra, de nuestra provincia, sino de otras localidades rayanas porque en los últimos años, en las últimas ediciones hemos introducido también la cultura tradicional portuguesa".