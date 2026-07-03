Ciudad Rodrigo presenta sus Jornadas de Cultura Tradicional Rayana

Ciudad Rodrigo acogerá este mes de julio una de las actividades más esperadas por los vecinos de la ciudad, las Jornadas de Cultura Tradicional Rayana. En esta edición, las actividades se han programado entre el 16 y el 18 de julio con el objetivo de "potenciar y dar visibilidad a nuestra cultura tradicional y la llamamos rayana porque precisamente no solamente es de de nuestra tierra, de nuestra provincia, sino de otras localidades rayanas porque en los últimos años, en las últimas ediciones hemos introducido también la cultura tradicional portuguesa".
Todas las actividades y conciertos serán en la Plaza Mayor de la localidad. El programa comenzará el jueves con el concierto de Serigosa, que es una agrupación de Madrid que hace música tradicional rayana. El viernes día 17, la Plaza Mayor acogerá la actuación del grupo Divertimento Folk que vienen de Valladolid y el sábado actuará la Asociación Cultural Raza Charra, Gente de la Tierra, que es una agrupación de Salamanca.
Además se han programado talleres de percusión impartidos por Saturnino Rodríguez Miguel Nino de 10 a 14 horas durante los días que duren las jornadas en la Casa de Cultura.