El III Bolonia Fest trae a Ciudad Rodrigo lo mejor de la música de los 80 y 90

El III Bolonia Fest de Ciudad Rodrigo ya tiene fecha y programa. El Ayuntamiento de la ciudad ha presentado la iniciativa que traerá de nuevo la música y el ambiente de los 80 y 90 el próximo 15 de agosto en los jardines de Bolonia. Una iniciativa que además incluye un concurso de playback dotado con 800 euros en premios.

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La delegada de Cultura, Belén Barco, y del delegado de Festejos, Víctor Gómez, han sido los encargados de presentar el festival, destacando la consolidación de esta cita dentro del calendario estival mirobrigense y su objetivo de recuperar el espíritu de aquellos años en los que la música de los 80 y 90 marcó una época en Ciudad Rodrigo.

Víctor Gómez recordó que el festival nació con la intención de “volver a traer este tipo de música y este ambiente a Ciudad Rodrigo”, una propuesta que desde su primera edición obtuvo una gran respuesta del público. En este sentido, señaló que el Bolonia Fest responde también a una demanda de una generación que venía reclamando una actividad propia dentro de la programación de verano.

Por su parte, Belén Barco subrayó que el Bolonia Fest “ya se está instaurando como el evento del verano” para un amplio sector de la población que vivió de cerca la movida de los años 80 y 90. La delegada de Cultura hizo referencia a espacios emblemáticos de aquella época como KIU, la zona del centro comercial o La Colada, con establecimientos como Oxibisa o Amayuelas, que forman parte de la memoria festiva de Ciudad Rodrigo.



Uno de los elementos centrales de esta tercera edición será el III Concurso de Playbacks, una actividad que recupera el espíritu del recordado concurso de playback de KIU y que, desde la primera edición del Bolonia Fest, se ha querido mantener como parte fundamental del festival.

El concurso contará con 800 euros en premios, equivalentes a 133.108 pesetas, un guiño incluido también en la cartelería del evento como homenaje a aquellas décadas. Desde el Ayuntamiento se anima a participar tanto de forma individual como en grupo, con el objetivo de seguir dando protagonismo a los mirobrigenses y visitantes dentro de esta noche festiva.

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